Новости уфологии и криптофизики

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Состоялась презентация книги «Звездные камни» 11.06.2017

Состоялась презентация книги «Звездные камни»

Автор: Евгений Шапошников  -  


В начале июня в г. Минске состоялась презентация книги координатора «Беларусь-Космопоиска» («Уфокома») Ильи Бутова «Звездные камни». Эта книга обобщила наработки в области астроархеологии, которым занимались исследователи на протяжении последних 10 лет. Поэтому можно с уверенностью говорить о полностью сформировавшемся направлении исследований.

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На презентации присутствовали известные белорусские ученые, десятилетия посвятившие изучению культовых камней и сакральной географии, а также члены Проекта «Уфоком» – непосредственные участники экспедиций, материал которых лег в основу этого издания. Автор рассказал о создании книги, ответил на вопросы собравшихся и продемонстрировал документальный фильм об озере Яново на берегу которого расположена одна из каменных обсерваторий. Собравшиеся из числа тех, кому уже довелось ознакомиться с книгой, рассказали о своих впечатлениях о ней. Завершилась презентация автограф-сессией и совместным фото.

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Все заинтересованные могут приобрести книгу в Москве в интернет-магазине «Русская деревня», а в Минске – в интернет-магазине «Книгер.by». Также заказать ее можно у автора по адресу ufocom@tut.by

Фото Е. Шапошников и А. Салата.


Теги: Уфоком, астроархеология

Источники информации:  www.ufocomm.ru / www.ufo-com.net /