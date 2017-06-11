Новости уфологии и криптофизики

Состоялась презентация книги «Звездные камни»

Автор: Евгений Шапошников -



В начале июня в г. Минске состоялась презентация книги координатора «Беларусь-Космопоиска» («Уфокома») Ильи Бутова «Звездные камни». Эта книга обобщила наработки в области астроархеологии, которым занимались исследователи на протяжении последних 10 лет. Поэтому можно с уверенностью говорить о полностью сформировавшемся направлении исследований.









На презентации присутствовали известные белорусские ученые, десятилетия посвятившие изучению культовых камней и сакральной географии, а также члены Проекта «Уфоком» – непосредственные участники экспедиций, материал которых лег в основу этого издания. Автор рассказал о создании книги, ответил на вопросы собравшихся и продемонстрировал документальный фильм об озере Яново на берегу которого расположена одна из каменных обсерваторий. Собравшиеся из числа тех, кому уже довелось ознакомиться с книгой, рассказали о своих впечатлениях о ней. Завершилась презентация автограф-сессией и совместным фото.











Все заинтересованные могут приобрести книгу в Москве в интернет-магазине «Русская деревня», а в Минске – в интернет-магазине «Книгер.by». Также заказать ее можно у автора по адресу ufocom@tut.by

Фото Е. Шапошников и А. Салата.