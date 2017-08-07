Новости уфологии и криптофизики

В окрестностях Кыштыма восстановлен памятник Алешеньке

Автор: u24 -

В окрестностях Кыштыма отряд «Космопоиска» завершает работу по поиску Алешеньки. Они восстановили памятник пришельцу, который уже привлек внимание местных жителей. Корреспондент U24 отправилась на берег Анбаша, чтобы побеседовать с участниками экспедиции.

В центре лагеря у костра сидела Юлия Якубова. Она специально взяла отгул на работе и приехала из Каменск-Уральского, чтобы принять участие в работе отряда.

— Мне очень интересна эта тема, поэтому я решила принять участие. Мне нравится, что уфологи «Космопоиска» применяют научный подход: рассматривают все версии, а уже потом либо доказывают теории, либо опровергают их. О кыштымском существе я узнала из сюжета по телевидению, когда еще училась в школе. Я очень долго решалась, принять участие в экспедиции, но когда увидела объявление в социальной сети, написала руководителям, — поделилась Юлия Кубова.

Позже к беседе присоединился координатор «Урал-Космопоиска» Георгий Соболев. Он ответил на вопросы корреспондента.

Что удалось сделать за время экспедиции?

— Нашей главной целью было — восстановить памятник кыштымскому существу. Предыдущие скульптуры были разгромлены вандалами. Также была идея установить мемориал исследователю-уфологу Вадиму Черноброву. Но нас отговорили краеведы, сославшись на то, что мемориальную доску обольют краской или испортят, и предложили установить ее на Центральной библиотеке имени Б.Е Швейкина. Поэтому мы записались на личный прием к главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой. Она пообещала посодействовать в решении нашего вопроса. Но решающее слово будет за Собранием депутатов КГО.





Какой размер памятника?

— Один метр в высоту (от подножия до макушки Алешеньки), сама скульптура — 25 сантиметров (размер идентичен найденному в 1996 году пришельцу).

Привлекает ли памятник внимание жителей?

— Пока нас не было, кто-то из местных жителей привез к памятнику карамельки. Люди очень охотно фотографируются с памятником, видел даже молодоженов возле него.

Удалось ли получить новые доказательства появления Алешеньки?

— К нам пришли еще несколько местных жителей, свидетели, которые видели карлика. У Вадима Александровича собран огромный архив документов по этому вопросу, который нуждается в систематизации.

Есть ли еще необычные явления вблизи Кыштыма?

— У каждого дерева есть годовые кольца, именно по ним определяется возраст деревьев. Два года назад мы обнаружили такое явление: резкое утолщение диаметра колец деревьев. Как раз и получается, что рубежным периодом является 1996 год.

Активно ли помогают местные жители в поиске Алешеньки?

— Огромное спасибо хочется сказать Владимиру Бендлину. Именно он занимается поиском очевидцев тех событий. Помогает нам и озерчанин Владимир Зеленов.