Новости уфологии и криптофизики

Встречи в музее «Мир тайн»

Автор: Анна Краснова -

«Музей «Мир тайн» – это результат многолетней работы организации. Каждая такая встреча – это возможность обмениваться знаниями и результатами исследований, обсуждать их, предлагать новые темы для изучения» – отмечает заместитель координатора «Космопоиска» Сергей Александров.

Темой очередного вечера, прошедшего в «Музее тайн» стал отчет о работе израильской группы за 2005-2007 годы. С докладом в музее выступил руководитель отделения Андрей Бакалдин. «Когда я приехал в Израиль, я не нашел организаций уфологов, поэтому начал искать людей сам. Постепенно люди приходили, на данный момент в нашей группе 15 человек. За время существования – с 2004 года – мы организовали 20 официальных экспедиций, около 10 разведовательных поездок, например, в Египет, Россию» — рассказывает Андрей Бакалдин. На лекции он рассказ о двух крупнейших экспедициях, в том числе, на Голанские высоты – там организация изучала источники следов мегалитической культуры. На лекции участники узнали о загадках Мертвого моря, монастырей Иудейской пустыни, израильского «Стоунхэджа». Руководитель группы познакомил гостей с вопросами гравитационных аномалий около Иерусалима, рассказывал о горе Синай, а также показывал фотографии из экспедиций.

Также в октябре в «Музее тайн» прошел литературный час «Этот необъятный космос» приуроченный ко Всемирной неделе космоса. Для учащихся 6 «Б» класса, СОШ № 868 была подготовлена презентация, сопровождавшаяся рассказом об основных событиях в истории освоения космического пространства. Не смотря на то, что в наши дни полеты ракет не воспринимаются как нечто необычное, вопрос о существовании жизни на других планетах и способы общения с другими цивилизациями близок подрастающему поколению. Научно-фантастическая литература выступает здесь в роли катализатора, подталкивающего и направляющего подростка к чтению, и развивает не просто фантазию, но и стремление техническому осмыслению описанных явлений, а возможно и новым открытиям.



А. П. Казанцев.



На мероприятии присутствовала представитель объединения «Космопоиск» Елена Ивановна Чулкова, которая смогла увлечь ребят беседой о возможности путешествий к другим планетам и представила гостя встречи сына советского писателя-фантаста Александра Петровича Казанцева. Никита Александрович Казанцев рассказал интересные факты биографии своего отца. Его отец - участник Великой Отечественной войны, прошел путь от рядового до полковника, изобрел танкетку, управляемую по проводам, использовавшуюся при прорыве блокады Ленинграда. В фантастике Александр Петрович дебютировал в 1936 году, заняв 1-е место на конкурсе киносценариев, который позже стал сюжетной основой романа «Пылающий остров». Казанцев проявлял большой интерес к загадкам науки и трактовал их по-своему. Он опубликовал ряд статей, эссе и художественных произведений, посвящённых загадке Тунгусского метеорита. Именно Н. П. Казанцев стоял у истоков «Космопоиска».