Новости уфологии и криптофизики

Итоги исследований "кругов на полях" в 2016 году

Автор: Мария Семенова -

В прошедшем сезоне количество поступивших сообщений о появлении кругов на полях было рекордно низким. К слову, спад сообщений о Кругах на полях в 2016 году зафиксирован не только на территории стран СНГ, а во всем мире.

Первые Круги 2016 года были обнаружены 2 января на побережье Финского залива (поселок Солнечный, курортный район Санкт-Петербурга). Член группы СЗФО-Космопоиск, прогуливаясь вечером по берегу пустынного пляжа, обнаружил два Круга на льду, на расстоянии примерно 3-3,5 метров от кромки берега. Поверхность залива на всем обозримом побережье была целиком покрыта льдом, толщиной 2-3 мм, «окон» чистой воды не наблюдалось. Один из кругов был статичен, второй очень медленно вращался по часовой стрелке. Глубина в месте появления Кругов составляет около 1 м., никаких труб и стоков в данном месте нет. Поскольку подобраться к Кругам по тонкому льду не было никакой возможности, на следующий день на место выехали несколько членов РИГ СЗФО-Космопоиск с резиновой лодкой. Однако за прошедшую ночь тонкий лед Финского залива был весь изломан приливами и отливами, а также сильно засыпан идущим снегом. Из-за активного движения расколотого льда, образовались крупные полыньи, длинные многометровые трещины и довольно большое пространство свободной ото льда воды. Следы Кругов обнаружить не удалось.





Круги на побережье Финского залива.

Поскольку исследовать Круги не удалось, информация о них намерено не публиковалась, дабы не спровоцировать волну подделок, как произошло в конце 2014 года, когда СМИ раскрутили сообщение о Кругах на снегу в Пензе. И подделки шутники вытаптывали в разных регионах нашей страны до тех пор, пока не сошел снег.

22 апреля пришло сообщение из Новокубанского района Краснодарского края. СМИ сообщали, что на реке Кубань местными жителями был обнаружен Круг на льду – круглая вращающаяся льдина диаметром около 8 метров. После проведенной членами Космопоиска проверки оказалось, что СМИ пытаются выдать событие 2014-го года за «сенсацию-2016». Нами было установлено, что Кругов на льду реки Кубань в 2016 году не появлялось, да и река Кубань этой зимой не замерзала.

С конца апреля начали поступать сообщения о ветровалах, которые неопытные исследователи принимали за аутентичные круги на полях. Первое такое сообщение пришло из Ростовской области, впоследствии со всего южного региона (Краснодарский край, Ставрополье, Адыгея), из Башкортостана, из Сумской области Украины и др. Все сообщения проверялись членами Космопоиска.

9 июня поступило сообщение о появлении Кругов на поле под Краснодаром близ поселка Знаменский. В тот же день на проверку выехала группа Краснодар-Космопоиск. После проведения визуального осмотра (поломанные стебли, небрежные границы Кругов, наличие насекомых и пр.), измерений и взятия образцов, Круг был признан поддельным.





Круги неподалеку от пос. Знаменский.

Спустя несколько дней на Круг приехал Вадим Чернобров и члены Космопоиска из других городов. Были проведены повторные измерения. Первоначальный вердикт был подтвержден. Удалось установить в какой последовательности выполнялась подделка, ширину используемой «топталки», с/х колею, которую использовали подделыватели для незаметного проникновения на поле, также в ближайшей лесополосе удалось найти следы их стоянки.

В июне в Краснодарском крае прошла Геоглифическая экспедиция Космопоиска. Руководил экспедицией – Вадим Чернобров. В ходе экспедиции проводились еженощные наблюдения за небом и полями с целью фиксации процесса возможного появления Пиктограмм на полях, опросы местных жителей, разведвыезды на поиски геоглифов (в том числе авиаразведки). Во время одного такого дежурства группам Космопоиска удалось наблюдать НЛО.

В конце Геоглифической экспедиции Космопоиска, когда основные участники уже разъехались, оставшимся посчастливилось наблюдать НЛО. 25 июня в 1:15 ночи, во время наблюдения за полями, с поста наблюдения №1 (в лагере), на севере были замечены два голубых огня (угловые размеры менее 1°). Был передан сигнал о наблюдении НЛО на пост №2 (находящийся примерно в 1,5 км от лагеря). Однако с поста наблюдения №2 огни не просматривались, т.к. были скрыты лесополосой. Огни висели на месте статично около 20 минут, что не характерно для свечений при появлении аутентичных Кругов. Животные в округе никак не реагировали. Наблюдатели решили, что огни – это, возможно, работающая в поле техника (хотя и отметили, что обычно огни техники теплого желтого цвета, но, к слову, и свечение, сопровождающее появление аутентичных кругов на полях обычно так же желтого либо белого цвета). И изменили точку наблюдения с северного направления на восточное. При этом голубые огни скрыла лесополоса. А спустя еще минут 5 лесополоса озарилась ярким свечением теплого оранжевого света и все исчезло. Группе на втором посту наблюдения был передан повторный сигнал. Один человек из второй группы наблюдения увидел поднимающийся над лесополосой тусклый шар, переливающийся всеми цветами радуги. По словам очевидца, переливы цвета были очень необычными, цитата: «цветов было больше, чем в радуге». Угловые размеры шара около 5°. Поскольку шар был очень тусклым, он быстро потерялся на очном небе, и проследить его траекторию не удалось. Поскольку огни наблюдались только с одного поста наблюдения установить точную точку их зависания было не возможно. Предположительно огни висели над оврагом, либо же над полем за оврагом. Сразу же после наблюдения, по зафиксированному азимуту местность была прочесана, насколько это было возможно в условиях ночи. Утром по данному азимуту были обследованы поля в районе десятков километров (часть полей уже были убраны). Никаких аномалий на местности обнаружить не удалось.

По итогам Геоглифической экспедиции в Краснодарском крае и работы региональных групп Космопоиска в других регионах: аутентичных пиктограмм на полях в текущем сезоне зафиксировано не было. Стоит отметить, этот год на юге выдался довольно дождливым, полей с полегшими злаковыми было очень много, возможно Круги и появлялись, но не были замечены на фоне многочисленных ветровалов.

В конце октября из так называемой аномальной зоны Окунево (Омская область) пришло сообщение о появлении Кругов на снегу. Однако данные Круги оказались довольно грубой подделкой.

В конце ноября была предпринята попытка застать момент появления Кругов на льду реки Медведица в Волгоградской области. Река Медведица имеет довольно большую протяженность, и в разные годы появление Кругов фиксируются на разных ее участках. В районе города Жирновск Круги на льду фиксировались в 2014 и в 2015 годах, однако к моменту приезда в указанную точку членов Космопоиска Круги успевали либо растаять, либо вмерзнуть в толщу льда. В этом году, благодаря тому, что Вадим Чернобров выехал в Жирновск заранее, удалось быть на месте появления Круга на следующий же день после поступления сообщения, однако и в этом году найти Круг не удалось. Из-за обильно выпавшего снега информацию о появлении Круга на льду не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. Соответственно нельзя говорить и о его аномальности.

По итогам года: поступило 12 сообщений, из них подавляющее большинство – это сообщения о ветровалах (полегании злаковых из-за сильных дождя и ветра). Было две подделки - Круг на поле под Краснодаром и Круги на снегу в Окунево. По поводу Кругов на льду Финского залива и Круга на льду реки Медведицы нельзя сказать ничего определенного, так как оба случая исследовать не удалось.

В следующем полевом сезоне исследования будут продолжены.