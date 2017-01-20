Новости уфологии и криптофизики

Исследование чупакабры в "Космопоиске" продолжается

Автор: Лариса Максименко -

Очередная экспедиция «Космопоиска» не так давно работала на Урале. И местные жители рассказали ее членам про вылазку чупакабры. В итоге разыскали парня, увидевшего во дворе ночью у клетки с кроликами непонятное существо и забившего его поленом. Он показал ученым тело чупакабры. И это тело, первое реальное в России, «Космопоиск» забрал в Москву.



Обнаруженное на Урале существо.

– Его начавшиеся исследования в МГУ уже показали – это земное существо, – рассказывает координатор «Космопоиска» Вадим Чернобров. Оно – или родственник отряда собачьих, или одичавшая собака. Но! Его поведение резко отличается от собачьего – в сторону нелогичности. Все хищники нападают ради пищи. Но не зафиксировано ни разу, чтобы чупакабра съела бы жертву. К тому же она может раскладывать убитых ею кроликов даже по цветам, серого – к серым, белого – к белым, как бы любоваться. И действительно очень умна, в одном случае на Украине чупакабра восемь клеток с кроликами открыла восемью разными способами! И, похоже, чупакабре даже не особо нужна кровь, – перечисляет Чернобров. – Проколы от клыков, оставленные ею, от того, что так удобнее тащить жертву из клетки. Ветеринар в том селе на Урале, которое чупакабра терроризировала полгода, осмотрел около сотни ее жертв и сказал, что кровь на месте…

Плюс к этому – табу! По всем данным, чупакабра ни разу преднамеренно на человека не нападала!

Плюс у нее просто мистическая тяга к кроликам, в первую очередь.

Плюс говорит сама за себя карта распространения чупакабры – «полосой» по Евразии (по словам Черноброва, с 2004-го, с центра Украины на запад – в Польшу, Беларусь, и на восток – в Россию, уже «перешагнув» Обь; а вообще первые случаи появились лет 30 назад в Латинской Америке)…

– Мое предположение, – итожит Чернобров, – поведение чупакабры – иррациональное поведение хищника, не отдельного биологического вида, не инопланетного монстра, а из отряда собачьих, может быть, инфицированного. Чем? Не идентифицированным видом бактерий. Еще 30 лет назад наука считала, что бактерии не могут кем-то руководить. Несколько лет назад в научном мире заговорили о том, что открыты бактерии, которые меняют поведение животных. Например, часть жизни, как говорят американские исследователи, этой бактерии нужно находиться в теле мыши, а потом – в теле кошки, и когда приходит пора смены, она диктует, и мышь начинает стремиться к кошке, добивается внимания, пока кошка ее не съедает… И перед такой сменой интеллект мыши повышается чуть ли не вдвое…

Так что в истории с чупакаброй, по аналогии, выдвигает версию Вадим Чернобров, микроскопическому «хозяину» чупакабры кролики в какой-то момент становятся зачем-то очень нужны… Но не для еды. А для чего? Исследования продолжаются.