Новости уфологии и криптофизики

«Аномалии» московского метро

Автор: Екатерина Балабанова -

Увидеть невидимое, попасть в параллельную реальность, загадать желание и помочь ему исполниться, а то и скорректировать собственную судьбу - все это можно в московском метро. Если, конечно, вам повезет. Или не повезет...

По интернету который месяц гуляет ролик, якобы снятый в лондонском метро. Сюжет банальный – «Прибытие поезда». Разве что поезд не нормальный, а призрачный. Въехал на станцию, постоял, уехал.

Пассажиров выпускать не стал, да и были ли те пассажиры? Корпус-то у состава полупрозрачный, аж рельсы сквозь потолок видать.

Пройдя по ссылке, «ВМ» обнаружила на видео до слез знакомый образ: лондонская стация оказалась точной копией нашей «Полежаевской», а поезд-призрак явно направлялся по ССВ (служебной соединительной ветви – так называют участок пути, который используют для перевода составов с одной линии на другую. – «ВМ») на старый Арбатский радиус.

– Смахивает на подделку, – согласился зам. координатора Общероссийского научно-исследовательского общественного объединения «Космопоиск» Сергей Александров. – Вообще, в порядке убывания вероятности объяснения видятся такие. Первое – достаточно примитивный монтаж.

Второе – наложение двух записей. На фотопленке такое получается легко, но как это было сделано на видео, точно не скажу (исходников ведь у нас нет). Могу предположить, что просто произошел сбой в работе камеры (с видеорегистраторами такое случается). Подобные агрегаты ведут постоянную запись на жесткий диск, удаляя старые записи для того, чтобы освободить место под новые.

Вполне возможно, именно в этот момент и произошел сбой: при удалении старая запись воспроизвелась и наложилась на новую. Ну и третье объяснение – существует некая, очень малая, вероятность, что на видео действительно поезд-призрак.

Комсомольский морок

Малая – не малая, а чертовщины (судя по рассказам очевидцев и собирателей городского фольклора) в нашем метро хватает. У вашей покорной слуги, например, имеется аномальный зуб на кольцевую «Комсомольскую».

А дело было так.

Договорились мы как-то с нашим фотокором и журналистом одного дружественного издания поехать вместе на МАКС. Стрелку забили на кольцевой «Комсомольской» – между двумя переходами.

Мы, пишущие, пришли первые. Народа на станции было мало (лето, отпуска), все пространство, включая «наш» пятачок между лестницами, просматривалось отлично. Вот на него японцы с фотоаппаратами высыпали – в одинаковых желтых лакированных дождевиках. Пощелкали затворами, послушали гида, уехали. Вот дядька с удочками начал пятачок шагами мерить – тоже ждал кого-то. Вот его сменила тетка с тележкой... А Сашки все нет и нет. Хотя более обязательного человека я в этой жизни еще не встречала – если и опаздывал когда, то максимум минут на пять. Я уже и платформу всю обошла, и на радиальную сгоняла – нет фотокора! И, главное, мобильник вырублен.

В общем, проторчав на «Комсомольской» с пол- часа, поехали на выставку вдвоем. А наутро, столкнувшись в редакционном коридоре с Александром, вместо стандартного «Привет!» мы с ним абсолютно синхронно друг на друга заорали: «Ну и где тебя носило?!» Удивились, успокоились и стали разбираться. Как оказалось, фотокор наш на кольцевую приехал практически одновременно с нами. Прождал там минут сорок, плюнул, и двинул на выставку один.

Мобильник он в тот день забыл дома, связаться с нами не мог. Но самое главное, во всех подробностях описал и японцев с гидом, и дядьку с удочками, и женщину с тележкой... Вот только нас, стоявших от него буквально в нескольких сантиметрах (мы потом и схему нарисовали, где у кого какая дислокация была), он так и не увидел! Как, впрочем, и мы его.

Сетка для шарика

Поиграть с пассажирами в «Матрицу» любят и «Красные ворота», чьи пилоны были замечены в спонтанной телепортации, и новая «Бутырская», что славится сбоями во времени, и другие станции. Достается и машинистам. Им в тоннелях что только по темноте не мерещится – и шары белесые по воздуху плавают, и стуки, и шаги в абсолютно пустом помещении… Что же такого есть в нашем (да и не только нашем) метро, что как магнитом притягивает туда аномалии? – Существует гипотеза, что железные дороги вообще и метрополитены в частности представляют собой настолько сложную структуру, что она этой своей «сложностью» может как-то влиять на пространственно-временной континуум, – объясняет Сергей Александров. – Сеть эта уже опутала земной шар, как бы заключив его в стальную сетку, а ведь там еще и электричество. Возможно, форма получающихся при этом электромагнитных полей (не сила, а именно форма) может как-то влиять на пространство-время, периодически делая нас очевидцами всякого рода аномалий.