Новости уфологии и криптофизики

В начале июня сотрудники отдела по молодежной политике, Новокубанского молодежного центра и Центра патриотического воспитания молодежи имени С.Е. Жогина, а также волонтерский актив приняли участие в памятном вечере, организованном общероссийским научно-исследовательским объединением «Космопоиск» в честь известного уфолога В.А. Черноброва.
Исследователи развернули свой лагерь на Пушкинских местах. Участники, расположившись вокруг костра, говорили о вкладе Вадима Александровича в развитие уфологии. В качестве почетного гостя посетила памятное мероприятие летчик-испытатель первого класса М.Л. Попович, которая также участвовала в уфологических исследованиях. Помимо этого, Марина Лаврентьевна рассказала о своей авиационной судьбе. Молодежь и волонтеры с большим интересом слушали ее повествование, задавали вопросы.
Вечер завершился авиационным выступлением, подготовленным инструкторами новокубанского аэроклуба имени А.А. Балуева. Фигуры высшего пилотажа в этот вечер были посвящены памяти В.А. Черноброва — уфолога с мировым именем, черпавшего материал для своих исследований и на новокубанской земле.
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