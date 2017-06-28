Новости уфологии и криптофизики


http://www.ufo-com.net/upload/iblock/7e1/150617-200x200.jpg Общение в неформальной обстановке на заранее обговоренную с гостями "таинственную" тему.
 

http://www.ufo-com.net/upload/iblock/a02/210517-vp-200x200.jpg 18 мая 2017 года после тяжелой болезни ушел из жизни Вадим Александрович Чернобров.
 

http://www.ufo-com.net/upload/iblock/195/130417-zk-200x200.jpg В апреле издательство "Регистр" выпустило первое белорусское издание об астроархеологии.
 




Памятный вечер «Космопоиска» 28.06.2017

Памятный вечер «Космопоиска»

Автор: Гузенко К.  -  

В начале июня сотрудники отдела по молодежной политике, Новокубанского молодежного центра и Центра патриотического воспитания молодежи имени С.Е. Жогина, а также волонтерский актив приняли участие в памятном вечере, организованном общероссийским научно-исследовательским объединением «Космопоиск» в честь известного уфолога В.А. Черноброва.

Исследователи развернули свой лагерь на Пушкинских местах. Участники, расположившись вокруг костра, говорили о вкладе Вадима Александровича в развитие уфологии. В качестве почетного гостя посетила памятное мероприятие летчик-испытатель первого класса М.Л. Попович, которая также участвовала в уфологических исследованиях. Помимо этого, Марина Лаврентьевна рассказала о своей авиационной судьбе. Молодежь и волонтеры с большим интересом слушали ее повествование, задавали вопросы.

Вечер завершился авиационным выступлением, подготовленным инструкторами новокубанского аэроклуба имени А.А. Балуева. Фигуры высшего пилотажа в этот вечер были посвящены памяти В.А. Черноброва — уфолога с мировым именем, черпавшего материал для своих исследований и на новокубанской земле.

Теги: В. Чернобров, наука

Источники информации:  svet-mayakov.ru +