Новости уфологии и криптофизики

Прощай пиктограммы..

Автор: Виталий Чайка -

«Художества» инопланетян на сельхозугодьях появляются с завидной регулярностью. Велика Россия, но львиная доля всего полевого «творчества» фиксируется в Краснодарском крае. Конкретно - в Новокубанске и его окрестностях. Судите сами - из 153 «подлинных» пиктограмм в целом по СНГ 40 процентов рисунков появились именно на юге России. Больше половины - как раз рядом с провинциальным городком. Почему это место словно медом намазано для пришельцев, уфологи объяснить не могут. Зато с выбором территории для научных экспедиций исследователи паранормальных явления не заморачиваются - едут прямиком на Кубань.

Но в нынешнем году пиктограммы на полях появляться перестали. И, как выяснилось, на это есть свои причины.

В архивах «Космопоиска» сотни фотографий «внеземных» рисунков. Подлинные пиктограммы, правда, можно по пальцам пересчитать. Остальное к деятельности инопланетян не относится. Это так называемые «ветровалы» - поваленные шквалом или ливнем колосья пшеницы, либо стебли подсолнухов. Путает народ у нас со знаками от пришельцев и места выпасов скота. Но уфологи реагируют на все сигналы людей и тщательно проверяют каждый.

Серьезно работать над исследованием пиктограмм в России начали с 1982 года. Именно с того времени идейный вдохновитель «Космопоиска» Вадим Чернобров стал искать следы активности внеземных цивилизаций. За тридцать с лишним лет им и его командой обнаружены более полутора сотен подлинных рисунков. Все их перечислять не имеет смысла. Да и можно, в конце-концов, ошибиться.

Круги же, по данным исследователей, появлялись и до 1982 года. В 50-х - на Ставрополье, в 60-х на Северном Кавказе и в Белоруссии. В 70-х рисунки пришельцев зафиксированы на Медведицкой гряде в Волгоградской области, а также в Горьковской области. С начала восьмидесятых годов «чертежи» на полях отмечались в Томской, Пермской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Ростовской областях, в Белоруссии и на Украине и, непосредственно, в Краснодарском крае.

Так, к примеру, в сентябре 1996-го на пшенице там обнаружили пиктограмму «Снеговик». Через три года, в июне, на одном из полей появился круг с кольцом диаметром 18,5 метров. В 2008-ом инопланетяне «наследили» в станице Кужорской под Майкопом. Если говорить о более современном периоде, то в августе 2010-го под Новокубанском возник рисунок в форме морского знака. В июне 2013-го загадочные круги «проявились» в Тимашевском районе. А на следующий год, в июле, в окрестностях хутора Большевик, что недалеко от Новокубанска, уфологи нашли в полях и квадраты внеземного происхождения.

Кстати, сезон активности кругов, говорят ученые, приходится аккурат на май-июнь. Более того – методом математических расчетов члены «Космопоиска» уже научились вычислять, где и когда появится очередная пиктограмма.

Нынешний год для уфологов из «Космопоиска» особенно труден. Ну, во-первых, ушел из жизни Вадим Чернобров. И, во- вторых, организованная в Краснодарский край в район Новокубанска экспедиция не дала желаемых результатов.

- О возникновении пиктограмм на полях в 2017-ом к нам ни поступило ни одного сообщения – ни по телефону, ни по Интернету, – констатирует исследователь загадочных явлений Сергей Фролов. – С чем это связано, пока непонятно. Но некоторые предположения, все-таки, есть. Нынешний год, вообще, аномальный. Происходит так называемая магнитная переполюсовка – север меняется с югом. Ну и главная причина отсутствия кругов и других фигур на полях – дождливая погода. Приехавшие под Новокубанск ребята из «Космопоиска» пробыли там совсем недолго – не более недели. И провести все необходимые работы не смогли.

Помимо того, что ненастье не позволило ученым должным образом организовать авиаразведку территории, так ливни еще и основательно прибивали колосья к земле. Поэтому, если какие знаки от пришельцев и появлялись, разводят руками специалисты, то их с большой долей вероятности могли просто не заметить.

Сейчас пиктограмм уфологи в Краснодарском крае уже не ждут – сроки вышли. Началась уборка урожая. Соответственно, «чертежи» гуманоидов, если они, конечно, были в этом году, перепашут тракторами.

- Теперь рисунки если и появятся, то произойдет это только на севере страны, – рассказал «Регионам» и.о. координатора «Космопоиска» Сергей Александров. – Перво-наперво, в Черноземье. Еще позже, в августе – в районе Вологды. Что касается причин отсутствия кругов, то здесь не все так просто. У нас гипотеза такова – на это повлияли корреляционные связи с солнечной активностью. Не «отмечаются» рисунками на полях представители внеземных цивилизаций, кстати, не только в Краснодарском крае. Кругов в России в нынешним году нет вообще. Есть сообщения о появлении таковых в Европе, но данную информацию необходимо еще тщательно проверить.

Среди регионов же с повышенной «инопланетной» активностью, уфологи отмечают границу Волгоградской и Саратовской областей, деревню Молебка в Пермском крае, а также Липецкую область.